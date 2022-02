Kabinetsaanpak stikstof zal veestapel komende jaren met 30 procent verminderen

Heikel punt

De effecten van de stikstofmaatregelen zijn in Den Haag een heikel punt. In 2019 bepleitte D66 dat de veestapel met de helft zou moeten krimpen om de stikstofdoelen te halen. Andere partijen vonden dat veel te ver gaan en ook bij veel boeren was dat tegen het zere been, met grote protesten tot gevolg.

Uit de ambtelijke berekeningen blijkt dat de benodigde krimp weliswaar geen 50 procent is, maar wel substantieel. In het regeerakkoord staan allerlei bedragen en maatregelen, maar de effecten ervan op de veestapel ontbreken. Die staan wel in de stukken.

De ambtenaren hebben een pakket berekend dat in totaal 30 miljard kost. In de formatie is uiteindelijk besloten 25 miljard uit te trekken voor de aanpak van stikstof, bovenop een een pakket van 6 miljard dat al was aangekondigd door het vorige kabinet.