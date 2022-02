Gaan we Denemarken achterna? Veel besmettingen, nauwelijks maatregelen

Op 1 februari vond Denemarken het genoeg geweest. Dat betekent geen mondkapjes meer, ook niet in het openbaar vervoer of in de supermarkt, geen anderhalve meter afstand en geen QR-code voor horeca of sportclubs.

Hoogste besmettingsgraad ter wereld

Een paar uitzonderingsregels blijven wel in stand, zoals het advies om mondkapjes te dragen in ziekenhuizen en in de ouderenzorg, en een quarantaineplicht voor vakantiegangers die niet gevaccineerd zijn, maar wel Denemarken willen binnenkomen.

En dat terwijl Denemarken relatief gezien de tweede hoogste besmettingsgraad ter wereld heeft. Met gemiddeld 40.000 besmettingen per dag is een aanzienlijk deel van de 4,8 miljoen Denen besmet met corona. Ook lopen de ziekenhuisopnames langzaam weer op. En hoewel er in Denemarken weinig coronasterfgevallen zijn geregistreerd, overleden er afgelopen week meer mensen aan corona dan tijdens het begin van de pandemie. Hoe kan het dan dat Denemarken het aandurft om alle coronamaatregelen los te laten?