Voorlopig einde van 2G: Tweede Kamer keert zich tegen wetsvoorstel kabinet

Omdat ook andere oppositiepartijen de wet niet zien zitten, zal een motie die het kabinet oproept de wet in te trekken een meerderheid halen.

In de wet wilde minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers regelen dat alleen mensen die gevaccineerd of hersteld zijn van corona nog toegang kunnen krijgen tot bijvoorbeeld de horeca. Nu is er een 3G-beleid waarbij mensen hersteld, gevaccineerd of (negatief) getest moeten zijn om ergens toegang te krijgen.