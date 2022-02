Boete voor Nederland dreigt om slechte bescherming klokkenluiders

De Europese Commissie heeft Nederland een officiële ingebrekestelling gestuurd omdat ons land te laat is met het wettelijk regelen van Europese afspraken over de bescherming van klokkenluiders. De Nederlandse wet had op 17 december 2021 aangepast moeten zijn. Binnen twee maanden moet het kabinet reageren. Indien Nederland in gebreke blijft, dreigt later dit jaar een procedure bij het Europese Hof van Justitie.

Torenhoge boete

Volgens minister Bruins Slot bedraagt de minimale boete bijna drie miljoen euro. De dwangsom kan oplopen tot ruim twee ton per dag. En de teller begint daarbij te lopen op 17 december vorig jaar. "Er is mij veel aan gelegen een beroepsprocedure bij het Hof met mogelijk serieuze financiële consequenties te voorkomen", schrijft ze.