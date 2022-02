Gynaecoloog in ziekenhuis Den Bosch gebruikte eigen zaad voor kunstmatige inseminaties

De zaak kwam aan het licht nadat in 2021 een donorkind zich in het ziekenhuis in Den Bosch meldde met het vermoeden een kind te zijn van oud-gynaecoloog Nagel. De arts werkte mee aan DNA-onderzoek en daaruit blijkt dat hij inderdaad de biologische vader is. Dat gebeurde in het Carolus Ziekenhuis, een van de voorgangers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, zo valt er op de site van het JBZ te lezen.

Impact is groot

Het JBZ stelt dat de impact van de uitkomst van het onderzoek voor het donorkind en de moeder 'begrijpelijkerwijs groot' is. "Want de relatie met je ouders of je kinderen is een van de meest belangrijke en waardevolle in het leven."