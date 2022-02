Macron bezoekt Moskou voor crisisoverleg én zichzelf

De Franse president Emmanuel Macron gaat voorop in een nieuwe reeks onderhandelingen over de crisis in Oekraïne. Macron is hoogstpersoonlijk naar Moskou gereisd om daar met Vladimir Poetin om tafel te gaan. Daarna bezoekt hij Oekraïne en Duitsland. De reis is nauwkeurig voorbereid, want Macron is er alles aan gelegen om zichzelf als succesvol bemiddelaar te kunnen presenteren.

Op de vooravond van Macrons bezoek aan Moskou benadrukte de Amerikaanse regering nog maar eens wat er op het spel staat: Rusland zou in theorie binnen 'enkele dagen' Oekraïne kunnen binnenvallen, aldus de Nationale Veiligheidsadviseur Jake Sullivan. Rusland heeft zo'n 130.000 eenheden aan de Oekraïense grens gestationeerd. Macron, die eerder de NAVO hersendood verklaarde, hoopt de crisis te beslechten door nu zelf te onderhandelen met Poetin. In de aanloop overlegde hij dit weekend met het hoofd van de NAVO Jens Stoltenberg, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en het Witte Huis, waar Scholz vandaag een bezoek brengt aan president Joe Biden. Toenadering tot Rusland Frankrijk heeft de ontmoeting duidelijk afgestemd bij andere partners, maar lijkt ook toenadering tot Rusland te zoeken. Tegenover een Frans weekblad zei Macron dat er geen twijfel mag bestaan over de veiligheid van Oekraïne of andere Europese landen, maar dat Poetin ook legitieme vragen stelt over de veiligheid van Rusland, met betrekking op de aanwezigheid van de NAVO in Oost-Europa. Macron en Poetin in 2019 tijdens een ontmoeting in Zuid-Frankrijk. © AFP Zowel het Westen als Rusland moeten volgens Macron op zoek naar 'een nieuwe balans', met 'respect voor Rusland'. Ook sprak Macron over een 'geweldig volk en geweldige natie'. Het is niet de eerste keer dat Macron hamert op praten met Rusland; Poetin bezocht Macron al twee keer in Parijs. Ook wilde Macron dat Rusland onder voorwaarden weer mocht toetreden tot de G7, zij het zonder succes. Rusland werd uit het belangrijke overlegorgaan verbannen vanwege de Russische annexatie van de Krim. Scoren voor verkiezingen Op de achtergrond spelen voor Macron veel belangen, vertelt correspondent Eveline Bijlsma vanuit Parijs. "Zoals de komende presidentsverkiezingen in april. Terwijl de rest van de kandidaten voor een paar duizend man in een zaaltje staan, kan Macron laten zien dat hij een grote leider is", vertelt ze. Een groot politiek succes levert Macron goede PR op tijdens de campagne. Lees ook: Tweede Kamer wil wapens naar Oekraïne én Poetin financieel raken Ook heeft Frankrijk meer onderhandelingsruimte met Rusland, omdat het land volgens Bijlsma minder afhankelijk is van Russisch gas. Frankrijk maakt veel meer gebruik van kernenergie. Poetin vleit Macron Ook Rusland denkt voordeel te kunnen halen uit de ontmoeting, vertelt Eva Hartog vanuit Moskou. "Het past binnen de verdeel- en heersstrategie van Poetin. Hij wil gebruik maken van de verschillen in het Westen. Met Amerika lijkt Rusland geen nieuwe afspraken te kunnen maken, met Europa misschien wel. Dit is een kans." Poetin denkt ook aan zijn status als leider, zegt Hartog. "Macron is een van de belangrijkste leiders van Europa. Daarmee kan Poetin ook goede sier maken. Je ziet dat hij Macron ook vleit. Vorige week zei Poetin dat Macron de enige is met wie hij "zulke diepe discussies" kan voeren." Die 'diepe discussies' starten maandag om 16 uur, in het bijzijn van ook de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Die zei vooraf over Rusland: "Het gevaar is duidelijk en dreigend." Volgens hem zijn 'alle voorwaarden' voor een Russische militaire aanval aanwezig. Schouder aan schouder staan de landen dan ook zeker niet. Bekijk ook: Spanning rond Oekraïne loopt op: jullie vragen beantwoord Bekijk deze video op RTL XL Wat heeft Rusland te zoeken in Oekraïne en wat hebben wij daarmee te maken? Correspondenten Olaf Koens en Jeroen Akkermans en politiek verslaggever Fons Lambie geven antwoord op een aantal vragen die jullie ons via Instagram hebben gesteld.