Nederland wil Oekraïne helpen bij cyberveiligheid

Nederlandse specialisten gaan Oekraïne helpen in de strijd tegen cyberaanvallen. Dat zei Rutte vandaag tijdens een persconferentie in Kiev met de Oekraïense president Zelensky. Over andere hulp aan het land zoals kogelvrije vesten of wapens is nog geen duidelijkheid.

Rutte benadrukte nog eens dat Nederland bereid is om 'een robuust sanctiepakket' in te zetten tegen Rusland als de dreiging richting Oekraïne niet afneemt. "Verdere agressie vanuit Rusland richting Oekraïne zal serieuze consequenties hebben", verklaarde de premier. Verder stond Rutte stil bij de langslepende zaak rondom MH17. Hij prees de samenwerking met Oekraïne na de ramp. Hackaanval uit Moskou Regeringspartijen VVD en D66 wilden al langer een cyberteam naar Oekraïne sturen om het land zichzelf te helpen verdedigen tegen cyberaanvallen vanuit Rusland. Vorige maand werd Oekraïne getroffen door zo'n grote aanval. Volgens Kiev zit Moskou achter de hacks. Lees ook: VVD en D66: Nederland moet Oekraïne steunen tegen cyberaanvallen Rutte en Hoekstra legden eerder vandaag bloemen bij een herdenkingsmuur met omgekomen Oekraïense soldaten. Ook was er een overleg met de Oekraïense premier Sjmyhal. Rutte sprak daar de hoop uit dat de situatie weer zou afkoelen en de sancties die voorbereid worden niet nodig zullen zijn. Er staat onder meer nog een ontmoeting met president Volodymyr Zelensky op de agenda. De twee Nederlandse bewindslieden kwamen gisterenavond aan in Kiev. Het bezoek stond al langer gepland, maar is in een ander licht komen te staan door de oplopende spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Ook politici uit andere landen zijn afgereisd naar het Oost-Europese land, onder wie de Britse premier Johnson. Langs de grens met Oekraïne staan ongeveer honderdduizend Russische militairen. Ook bouwt het land van Poetin een troepenmacht op in Belarus. Internationaal wordt gevreesd dat Rusland delen van Oekraïne gaat overnemen, zoals in 2014 gebeurde bij het schiereiland de Krim. Bekijk ook: Emotionele Rutte in Kiev Bekijk deze video op RTL XL Premier Mark Rutte is zichtbaar geraakt als hij bloemen neerlegt bij een herdenkingsmuur met omgekomen Oekraïense soldaten. "Dat is de dag waarop vliegtuig MH17 neerkwam."