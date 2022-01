Amerikaanse lerares beschuldigd van trainen IS-vrouwenbataljon

Ergens tussen die post en 2012 zou Fluke-Ekren sterk geradicaliseerd zijn. In dat jaar werd ze met haar man en kinderen Syrië in gesmokkeld, om mee te helpen aan de gewelddadige jihad. Vanaf 2014 zouden zij en haar man betrokken raken bij terroristische activiteiten. Haar echtgenoot werd sluipschutter voor IS.

Aanslag in de VS

Uit getuigenissen blijkt dat Fluke-Ekren zich toen al totaal afgekeerd had van haar thuisland. Ze sprak in die tijd ook haar wens uit voor het plannen van een aanslag op een universiteit in de Verenigde Staten. Een getuige merkte op dat wanneer Fluke-Ekren hoorde over een aanslag gepleegd door IS buiten de Verenigde Staten, ze teleurgesteld was dat de aanval niet op Amerikaans grondgebied plaatsvond.