Werken luchtfilters écht tegen verspreiding corona? Groot onderzoek op 85 scholen

Maar liefst 85 scholen in Nederland en België doen mee aan het onderzoek van Blocken, hoogleraar bouwfysica aan de TUe. Bij de eerste Nederlandse deelnemer worden vandaag luchtreinigers geplaatst.

"We zijn er heel blij mee", zegt directeur Marjolein van Lieshout van basisschool De Kiezel in Best. "Ik vind dat we er als school alles aan moeten doen om open te kunnen blijven. De ventilatie hadden we al verbeterd in ons 75-jarig oude schoolgebouw." Ze hoopt dat de luchtreinigers een extra stap zijn in het terugdringen van besmettingen, want deze week zaten vier klassen in quarantaine.

Zijn luchtreinigers de heilige graal?

Eén van de basismaatregelen tegen corona is: zorg voor voldoende frisse lucht. Dan gaat het altijd over goed ventileren, maar zijn luchtreinigers ook een manier om ongezonde lucht te filteren?

Volgens hoogleraar Blocken wel: "Het bestaat al heel erg lang en we weten dat het werkt. Waarom zetten we er dan niet massaal op in?" Hij hoopt met dit onderzoek opnieuw te bewijzen dat goede luchtreiniging de volgende stap is: "Het is de enige belangrijke maatregel waar we nog niet op in hebben gezet, naast het vaccineren, mondkapjes, afstand houden, lockdowns en ventileren."