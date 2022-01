Hulst is grootste coronabrandhaard, bekijk de cijfers in jouw gemeente

Verdubbeling in 62 gemeenten

In alle gemeenten is deze week minimaal één nieuwe coronabesmetting gemeld. En in 316 gemeenten werden deze week meer coronagevallen gemeld dan een week eerder. In 62 gemeenten was er zelfs sprake van een verdubbeling.

Een van de gemeenten waar het aantal besmettingen afgelopen week hard steeg is Sittard-Geleen. Deze week werden daar 1706 nieuwe besmettingen gemeld, vorige week waren het er nog 663.

Maar niet in alle gemeenten steeg het aantal coronabesmettingen. In 29 gemeenten was sprake van een daling ten opzichte van vorige week. In de gemeente Eindhoven daalde het aantal besmettingen van 3191 vorige week naar 1854 deze week.