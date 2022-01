Ook Londense politie onderzoekt nu feestjes van Boris Johnson

Anne Saenen: 'Trouwe partijgenoten bieden tegengas'

In Westminster kijkt men met veel spanning uit naar de conclusies van alle onderzoeken, vertelt correspondent Anne Saenen.

"Eerder werd bekend dat een aantal conservatieve partijgenoten van Johnson brieven heeft verstuurd, met daarin de roep om nieuwe leiderschapsverkiezingen. Dit aantal was tot nu toe onvoldoende gebleken, maar de nieuwe onderzoeken kunnen Johnson zijn positie verder doen wankelen. Het is de vraag hoe lang de conservatieve partij nog door wil met een beschadigde premier. De stemming wordt nu gepeild."

Trouwe partijgenoten in de regering proberen tegelijkertijd ook tegengas te bieden. "Zo was het nieuw opgedoken verjaardagsfeestje volgens hen niets meer dan even kort zingen voor de baas. Er waren geen speciale genodigden, zo reageren ze vandaag."

Naast verdere politieke schade hangt Johnson nu ook een boete boven het hoofd. Het politieonderzoek zal volgens Saenen niet leiden tot een strafzaak of een eventuele gevangenisstraf.