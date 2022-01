Erdogan: Turkey is niet hetzelfde als kalkoen, de nieuwe naam is Türkiye

Af van Holland

Hij vervolgt: "Ik hoor je zeggen; 'Wat een onzin Koens, jullie Nederlanders zijn zelf nota bene van 'Holland' afgestapt’. Dat is natuurlijk zo, maar we leggen niet aan de rest van de wereld op dat men het voortaan over 'Nederland' heeft. Het is een simpel feit dat de namen van landen en steden veranderen. Iran was ooit Perzië, recentelijk zijn we nog overgestapt van Wit-Rusland naar Belarus."

"Maar dit doet me meer denken aan Kazachstan, waar ze een paar jaar geleden zijn begonnen het land 'Qazaqstan' te noemen. Dat had met de overgang van het cyrillisch schrift naar Latijnse alfabet te maken. Daar heb ik nooit meer iets van vernomen, en bij het gewelddadig neerslaan van de protesten begin dit jaar had niemand het meer over Qazaqstan."