Messengeweld onder jongeren licht gedaald, maar aantal incidenten blijft 'zorgwekkend'

Tussen 2017 en 2019 liep  het aantal jongeren die betrokken waren bij steekincidenten hard op, van 395 naar 695. In 2020 was er een kleine kentering zichtbaar, toen ging het om 680 jongeren. Vorig jaar daalde het aantal dus opnieuw, tot 640 jongeren. Maar het aantal incidenten ligt nog onverminderd hoog zoals te zien is in deze tabel: