Stijging coronabesmettingen in 281 gemeenten, bekijk jouw gemeente

In alle Nederlandse gemeenten is deze week minimaal één nieuwe coronabesmetting gemeld. In 281 gemeenten steeg het aantal besmettingen ten opzichte van een week eerder.

Verdubbeling in Rucphen

In de gemeente Rucphen vond de grootste stijging plaats. Rucphen is de enige gemeente waar deze week sprake was van een verdubbeling. Hier steeg aantal besmettingen van 186 vorige week naar 382 deze week.

Maar niet in alle gemeenten steeg het aantal coronabesmettingen. In 61 gemeenten was juist sprake van een daling ten opzichte van vorige week. In de gemeente Ameland werden de minste nieuwe coronagevallen gemeld. Slechts drie mensen raakten hier besmet met het virus.