Opnieuw forse stijging besmettingen, aantal ziekenhuisopnames daalt

Ziekenhuisopnames

Vooralsnog is de stijging van het aantal besmettingen, net als vorige week, niet terug te zien in de ziekenhuiscijfers. Het aantal ziekenhuisopnames is afgelopen week afgenomen ten opzichte van vorige week. Op de verpleegafdeling zijn deze week 701 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Vorige week waren dat er in totaal 888. De afgelopen zeven dagen zijn 79 nieuwe patiënten opgenomen op de ic. Vorige week maandag waren dit er 112.

Minder druk

Ook het aantal mensen dat in het ziekenhuis ligt, is afgenomen. Het is dus niet drukker geworden in de ziekenhuizen.

Op dit moment liggen er 1.185 coronapatiënten in het ziekenhuis, vorige week maandag waren dit er 1.488. Van die patiënten liggen er vandaag 302 op de intensive care. Vorige week maandag waren dit er nog 386. Vandaag liggen er 883 mensen met corona op de verpleegafdelingen, vorige week maandag waren dit 1.102 patiënten.