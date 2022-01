Australië en Nieuw-Zeeland verkennen Tonga, eerste dode gemeld

Volgens Nieuw-Zeelandse media is de meeste schade aan de westkust van het hoofdeiland Tongatapu en in hoofdstad Nuku'Alofa op dit eiland.

De vulkaan bij Tonga barstte zaterdag uit, met een tsunami tot gevolg. De eruptie van de vulkaan was zo groot dat die overal op aarde meetbaar was door verschil in luchtdruk. In Peru, 10.000 kilometer van Tonga, verdronken twee vrouwen vanwege abnormaal hoge golven door de tsunami na de uitbarsting.