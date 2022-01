UWV verstrekt uitkeringen zonder verplicht medisch oordeel arts

Wanneer iemand twee jaar ziek is, moet normaal gesproken een keuringsarts van het UWV zo iemand medisch onderzoeken om te kijken of die nog kan werken of niet. Dat doet een verzekeringsarts van het UWV. Zo'n keuring moet binnen acht weken plaatsvinden, maar inmiddels ligt de gemiddelde wachttijd op 17 weken. Hierdoor is een wachtlijst ontstaan van 12.000 zieke mensen die nog door een arts gezien moeten worden.

Om de wachtlijst aan te pakken heeft het UWV-kantoor in Zwolle vorig jaar bij wijze van proef zieke zestigplussers, zonder medische toets een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering) gegeven tot aan hun pensioen. Het ging toen om een beperkt aantal van 19 gevallen.

Wachtlijst snel wegwerken

Bij het UWV-kantoor in Hengelo zijn er op dit moment al vergevorderde plannen voor een veel grotere pilot. Daar is het de bedoeling om een wachtlijst van 821 zieke werknemers snel weg te werken door ze een WIA-uitkering te geven zonder dat er een verzekeringsarts aan te pas komt. Daarvoor komen ook mensen jonger dan zestig jaar in aanmerking.

Inmiddels is er al personeel geworven dat aan die pilot in Hengelo mee gaat werken. Er is een akkoord van de leiding om de voorbereidingen van de pilot in gang te zetten, zo blijkt uit informatie in bezit van RTL Nieuws. Het is alleen nog wachten op een formeel akkoord van het hoofdkantoor van het UWV. Het ministerie zal ook nog toestemming moeten geven, zegt een woordvoerder van het UWV.