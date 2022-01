1 op 35 inwoners besmet in Edam-Volendam, check hoe het zit in jouw gemeente

In Edam-Volendam testte in een week tijd 1 op de 35 inwoners positief op het coronavirus. Hier werden omgerekend 2845 positieve coronatests per 100.000 inwoners gemeld. Nog niet eerder zijn er in een gemeente naar verhouding zoveel besmettingen gemeld.

In totaal waren er afgelopen week 175 gemeenten met meer dan 1.000 positieve testen per 100.000 inwoners. Vorige week was dit nog het geval in 3 gemeenten.

Op de kaart hieronder is te zien hoe de nieuw gemelde positieve testen verdeeld zijn over het land. Klik op je eigen gemeente om de cijfers te bekijken en vergelijken.

Het aantal positieve tests per gemeente tussen 5 en 11 januari