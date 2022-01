Deel van Europa vaccineert jonge kinderen al, maar Nederland is nog niet begonnen

Groot Brittannië

Groot-Brittannië is een uitzondering in deze rij. Daar kunnen kinderen onder de twaalf (nog) niet ingeënt worden tegen corona, tenzij ze een ziekte hebben die de kans op een heftige corona besmetting versterkt. Maar de besmettingscijfers zijn hoog in Groot Brittannië, juist ook onder schoolgaande kinderen.

De JCVI, het Britse adviesorgaan over vaccinaties, is terughoudend over het inenten van jonge kinderen. Volgens hen wegen de voordelen voor gezonde jonge kinderen niet op tegen het risico van een mogelijke ernstige bijwerking. Een inmiddels opgestapt lid van de JCVI was zelfs van mening dat jonge kinderen beter besmet konden raken met het coronavirus om natuurlijke immuniteit op te bouwen.