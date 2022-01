Megaschikking VS: families coronaslachtoffers krijgen 53 miljoen dollar

In het hele land zijn er speciale tehuizen voor veteranen. Een overblijfsel uit de Amerikaanse burgeroorlog, voor soldaten die gewond waren geraakt, of die geen huis meer hadden. Nog altijd kunnen oud-strijders er terecht voor onderdak, opvang of verzorging. Velen slijten er hun oude dag. In de VS is er veel respect voor veteranen, daarom is dit juist zo pijnlijk.

In New Jersey ging van alles fout toen het coronavirus twee jaar geleden rondraasde. Het personeel kreeg aanvankelijk de opdracht geen mondkapjes of handschoenen te dragen omdat de oudere en soms dementerende bewoners van streek zouden kunnen raken.