De vogelgriep heeft Europa in zijn greep: zes vragen beantwoord

2. Welke variant gaat er nu rond en waarom is die zo gevaarlijk?

"Er gaat nu een variant rond van het subtype H5. Deze variant is zo'n 25 jaar geleden ontstaan in het pluimvee in China. De variant is een paar jaar rondgegaan. Maar het bijzondere is dat deze variant is overgegaan op wilde vogels. De trekvogels komen overwinteren in Europa en verspreiden het. Omdat het virus nu rondgaat bij wilde vogels, heb je er nauwelijks meer controle over."

De kans dat we in de toekomst vaker te maken krijgen met virusuitbraken en pandemieën is groot. Onze eigen bio-industrie is zelfs een perfecte broedplaats voor virussen. In de video hieronder zie je waarom: