Meer positieve tests in 305 gemeenten, bekijk de cijfers per gemeente

Het aantal coronabesmettingen in Nederland is de afgelopen week opnieuw gestegen. Deze stijging is bijna overal in het land terug te zien. In 305 gemeenten werden deze week meer coronagevallen gemeld dan een week eerder.

In alle gemeenten is deze week minimaal één nieuwe coronabesmetting gemeld. In verhouding werden de meeste coronagevallen gemeld in de gemeente Edam-Volendam. Hier werden omgerekend 1.169 positieve coronatests per 100.000 inwoners gemeld. Na Edam-Volendam volgen de gemeenten Boekel en Diemen. Deze gemeenten hebben alledrie meer dan 1.000 besmettingen per 100.000 inwoners. Op de kaart hieronder is te zien hoe de nieuw gemelde positieve tests verdeeld zijn over het land. Klik op je eigen gemeente om de cijfers te bekijken en vergelijken. Het aantal positieve tests per gemeente tussen 29 december en 4 januari Verdubbeling in 23 gemeenten Het minste aantal nieuwe coronabesmettingen werd afgelopen week gemeld op de eilanden Schiermonnikoog en Vlieland. In beide gemeenten werd maar één nieuw coronageval gemeld. Maar niet op alle Waddeneilanden gaat het zo goed. Op Terschelling verdriedubbelde het aantal besmettingen. Deze week werden daar 36 nieuwe besmettingen gemeld, vorige week waren het er nog 9. Er zijn nog 22 andere gemeenten waar sprake het aantal besmettingen in een week tenminste verdubbelde, bijvoorbeeld in het Overijsselse Tubbergen. Daar steeg het aantal nieuw gemelde besmettingen van 66 vorige week naar 167 deze week. Lees ook: Omikron zorgt voor flinke stijging aantal coronabesmettingen, vooral onder jongeren Meeste coronagevallen in Amsterdam-Amstelland In alle 25 veiligheidsregio's steeg het aantal coronagevallen. In verhouding zijn de meeste nieuwe coronagevallen gemeld in de regio Amsterdam-Amstelland: 871 nieuwe positieve tests per 100.000 inwoners. De minste coronagevallen werden afgelopen week gemeld in de regio IJsselland: 448 nieuwe positieve coronatests per 100.000 inwoners. Vorige week waren dit er nog 379.