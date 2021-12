China wil geen voetballers met tatoeages: 'Ze vinden het onbeschaafd'

Tijdens de Azië Cup in 2019 werd spelers al gevraagd tatoeages voor het publiek uit het zicht te houden, maar dat was voor Linpeng eigenlijk geen doen. Nu krijgt hij dus het dringende advies om alles weg te laseren, maar of hij daar gehoor aan zal geven is de vraag. Laseren is erg pijnlijk. De eerstvolgende interland, op 27 januari tegen Japan, lijkt in ieder geval te vroeg te komen voor zo'n ingreep.

Hip onder jongeren, niet op je werk

Roland Smid ziet dat met name jongeren in de grote steden een tattoo nemen. "Niet van die grote, maar wel subtiele kleine tatoeages, bijvoorbeeld op de enkel of de pols. Als je hier in een hip koffiezaakje om je heen kijkt, valt dat echt op", vertelt Smid.

Kleine tattoos op de pols of de enkel hebben het voordeel dat je ze gemakkelijk kunt bedekken. Want een tattoo op je werk, dat is in China vrijwel altijd vragen om problemen. "Bij de meeste bedrijven, en zeker bij de overheid, moet je geen tattoo hebben. Je moet het bijna geheim houden als je een goede baan wilt hebben."