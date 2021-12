Van Sydney tot Rotterdam: overal overschaduwt corona de jaarwisseling

Overheden over de hele wereld nemen geen risico. In Europese steden als Parijs, Athene en Zürich worden voorstellingen of vuurwerkshows geschrapt. Normaliter komen hier duizenden mensen op af. Ook in Londen worden grote feesten geschrapt. Een feest op Trafalgar Square, waar ruimte is voor 6500 mensen, is afgeblazen.

Beperkt aantal plekken

Ook in New York gooit de omikronvariant roet in het eten. Waar voorheen tienduizenden mensen naar de traditionele 'ball drop' gingen, is er nu plaats voor 15.000 mensen. Dit betekent dat slechts een kwart van het gebruikelijke aantal mensen live aanwezig is bij het laten zakken van een grote bal op Times Square.