WHO optimistisch over omikron: dit zeggen onze experts erover

1. Nabarro: 'Omikron is een duidelijke stap op weg naar een wereld waarin corona niet gevaarlijker is dan een verkoudheid'

Ivar Lede, arts-microbioloog van het Tergooi MC in Hilversum: "Ik vind dit nog lastig te duiden. We moeten nog zien wat de ziektelast is. Het zou kunnen zijn dat het virus na verloop van tijd milder wordt."

"Vanuit Zuid-Afrika komen berichten dat omikron milder is, maar dat is een andere en vooral jongere populatie. Op dit moment moeten we de data nog analyseren."

Bert Niesters, hoogleraar medische microbiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen: "We zullen uiteindelijk uitkomen op een variant die zich net zo gedraagt als de andere vier coronavirussen die een verkoudheid zijn. Maar we weten nog steeds niet wanneer dat is." Het zou kunnen dat die vier virussen ook zijn begonnen als pandemie. "Dat weten we niet zeker want het is niet goed gedocumenteerd, maar het zou dus kunnen dat dit virus een verkoudheidsvirus wordt", zei viroloog Gorben Pijlman van de Wageningen Universiteit eerder tegen RTL Nieuws.

Dit virus is nog zeker geen verkoudheid. Niesters:"En we boosteren nu voor een variant die niet meer bestaat, de Wuhanvariant. Je zult niet kunnen voorkomen dat het virus circuleert en je moet dat kunnen bestrijden met een vaccinatiestrategie, totdat we in harmonie leven met het virus."