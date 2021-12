Diederik Gommers vindt video waarin hij corona 'peanuts' noemt uit verband gerukt

"Het milieuprobleem is vele malen groter dan covid." "Jongeren worden er niet eens ziek van." Deze uitspraken deed Diederik Gommers gisteren in een livestream van debatcentrum De Balie in Amsterdam en Nieuwskamer. Presentatrice Talitha Muusse interviewt voor dit jongerenprogramma mensen die de jeugd hoop kunnen bieden.

Dertig seconden van het halfuur durende interview werden vervolgens geknipt en via het Twitteraccount van De Balie gedeeld. De uitspraken zijn opvallend, omdat Gommers tot februari lid is van het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet tijdens de pandemie adviseert over de coronamaatregelen.

De tweet waar ophef over ontstond: