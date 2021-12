Zorgen bij artsen in VS: vaccinatie kinderen blijft achter, aantal besmettingen stijgt

In de dagen voor kerst zijn in de VS elke dag 800 kinderen opgenomen met corona. Vooral in de staten Texas, Pennsylvania, New York en Ohio gaat het hard. "We zitten in een moeilijke situatie", zegt Claudia Hoven, kinderarts in het Rainbow Babies en Childrenhospital in Cleveland. "De golf omikronpatiënten komt boven op wat er nog is aan de golf van de deltavariant. Het ziekenhuis verkeert in een crisis."