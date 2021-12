BMX'er Niek Kimmann herenigd met scheidsrechter na aanrijding: 'Kan het nu afsluiten'

Na het ongeluk werd Kimmann geprezen voor de manier waarop hij had gereageerd. Hij reageerde niet boos, maar liep direct naar de scheidsrechter toe. "Het was een eerste instinct dat ik naar de official toeging om te vragen hoe het met hem ging", zegt hij aan de telefoon. Ook in Japan was er veel waardering voor zijn reactie. "Het is daar heel belangrijk dat je respect hebt voor een ander."

Olympisch goud

Veel tijd om op de berichten te reageren, had de Nederlander niet. Meteen na de val moest de knop om en alle focus op de finale drie dagen later. Samen met de fysio's en dokter van het team werd een plan gemaakt om de trainingen over te slaan en de knie rust te geven. Dat bleek een goede zet want Kimmann pakte goud. "Ik geloof het zelf nog niet! Ik stond te janken als een baby op het podium", zei hij destijds tegen RTL Nieuws.