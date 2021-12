De strenge lockdown die miljoenen Chinezen raakt: 'Je komt er niet onderuit'

Is er ergens een uitbraak, dan moet iemand schuldig worden bevonden, vult Smid aan. Ook in Xi'an worden 20 ambtenaren en andere functionarissen vervolgd, nadat het vermoedelijk misging in een quarantainehotel. Het lijkt er op dat schoonmakers ziek zijn geworden in de kamers van een groep uit Pakistan, en zo het virus verder hebben verspreid.

Afschrikwekkende werking

"Zodra ergens een uitbraak is, wordt dat breed uitgemeten en worden lokale mensen opgeofferd. Dat moet een afschrikwekkende werking hebben. Overheden worden er zeer strikt door, mensen kunnen zich maar beter aan de regels houden. Maar het kan ook prikkel zijn om zaken juist onder het tapijt te schuiven", vertelt Smid. Zelf merkt hij in Shanghai weinig meer van corona. "Toegegeven, de strenge aanpak is wel succesvol. In de andere grote steden kun je nu normaal leven. Alleen in het openbaar vervoer moet ik een mondkapje op."

Hoe lang mensen in Xi'an nog binnen moeten blijven is niet bekend. Zeker met de Olympische Spelen in aantocht en de komst van de omikronvariant zal China niet willen verslappen. De vrees is volgens Smid dat het Chinese Sinovac-vaccin niet is opgewassen tegen de nieuwe variant. "Daar is China heel erg bang voor. De eerste onderzoeksresultaten uit Hongkong beloven weinig goeds", vertelt Smid. Voorlopig blijft heel Xi'an dus binnen, in de hoop dat de rest van het land niet hetzelfde lot wacht.