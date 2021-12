Vulkaanuitbarsting La Palma eindelijk voorbij, maar de economische gevolgen blijven nog lang duren

Maar nu is er dus eindelijk wat ademruimte voor de inwoners van het Canarische eiland. Net op tijd voor Kerst. Eilandbewoner Adam Gonzalez is dankbaar, vertelt hij aan persbureau Reuters: "Veel mensen zijn veel slechter af dan wij. We hebben ons huis tenminste nog."

Ineens stil

Gonzalez is een van de duizenden inwoners die sinds de uitbarsting van de vulkaan hun intrek hebben genomen in een caravan. Hij woont daar samen met zijn vrouw, twee kinderen en een handvol huisdieren. Voor Gonzalez is het een vreemde gewaarwording dat na drie maanden aan natuurgeweld, het ineens stil is op het eiland.