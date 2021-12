Honderden strafzaken onterecht afgewezen, soms zelfs als er bewijsmateriaal is

Verantwoording

Voor dit onderzoek van RTL Nieuws is gebruik gemaakt van verschillende (data)bronnen. Uit cijfers van het OM blijkt dat er in 2020 58.404 keer sprake was van een onvoorwaardelijk sepot. Dit kan om beleidsredenen zijn. Het is dan in het algemeen belang niet wenselijk om de verdachte te vervolgen. Maar er kan ook sprake zijn van een technisch sepot. Bij een technisch sepot ziet het Openbaar Ministerie af van vervolging, omdat het van mening is dat vervolging niet tot een veroordeling zal leiden.

Uit de gesprekken met verschillende advocaten en experts kwam naar voren dat zij problemen zien bij technische sepots en dan voornamelijk zaken die geseponeerd zijn vanwege een gebrek aan bewijs. Uit cijfers van het OM blijkt dat in 2020 31.889 zaken zijn geseponeerd vanwege te weinig bewijs.

In 2019 is de registratie van sepotbeslissingen veranderd. Door deze verandering zijn er vanaf 2019 meer technische sepots geregistreerd. Vanwege deze verandering in registratie is er geen vergelijking gemaakt met eerdere jaren.

Als het slachtoffer het niet eens is met de beslissing van de officier van justitie dan kan een artikel 12 sv-procedure gestart worden. Uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak blijkt dat jaarlijks gemiddeld 12 procent van alle gestarte procedures gegrond worden verklaard. In 2020 was dit (tot en met september) 229 keer het geval. Er is niet bekend bij hoeveel van deze zaken het gaat om gebrek aan bewijs. De gesproken advocaten bevestigen dat het merendeel van de artikel 12-procedures die zij voeren hierover gaan.