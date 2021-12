Huisartsen schrijven ivermectine voor als coronakuur ondanks verbod

Ivermectine gaat op diverse websites rond als kuur tegen corona, maar is omstreden omdat daar geen afdoende wetenschappelijk bewijs voor is. De meeste huisartsen schrijven het daarom ook niet voor. Wie het toch wil hebben, kan dat alsnog regelen via de website 'Zelfzorg Covid-19'. Op die website wordt beweerd dat onder andere zink en vitamine C en D weerbaar maken tegen corona. Krijgt het virus je desondanks te pakken? Dan kun je voor 30 euro een telefonisch consult met een huisarts krijgen.

Ongevraagd aangeboden

Onze onderzoeksredactie probeerde dit uit en kreeg een arts van het collectief aan de lijn. Ze vroeg in dat gesprek niet naar koorts of ademhalingsproblemen, maar bood na twee minuten wel ivermectine aan. Zonder dat we daar actief om vroegen.