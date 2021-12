Vrees voor 24 doden na brand in psychiatrische kliniek Osaka

Het vuur ontstond op de vierde verdieping van een pand met in totaal acht etages. Op beelden is te zien dat een deel van het complex zwaar is beschadigd, ramen zijn zwart uitgeslagen. De brandweer had de brand in een half uur onder controle.

'Vloeistof verspreid'

De psychiatrische kliniek behandelde mensen met depressies, paniekstoornissen en slaapproblemen. De Japanse publieke omroep NHK meldt het signalement van een man van in de zestig. Hij zou een vloeistof op de grond hebben verspreid, waarna daar het vuur ontstond.

Het gebouw staat in het centrum van de stad, en huisvest ook een schoonheidssalon, kledingzaak en een talenschool.