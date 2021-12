3 jaar cel voor WK-medewerker na steun aan arbeidsmigranten: 'Dit was absurd'

In de rechtbank zag Koens hoe de zaak binnen de kortste keren werd afgehamerd. "Zo snel heb ik het nog nooit gezien. Deze man is met één zin veroordeeld. Er werd gewoon gezegd, drie jaar celstraf. Klaar. Dat is ongelofelijk. Ik kreeg het idee dat de rechter geen enkele moeite nam om zich te verdiepen in de details van deze zaak."

FIFA afwezig

Wat Koens ook opviel, was de grote afwezigheid van de FIFA. "Dit is een medewerker van het organisatiecomité. De FIFA heeft herhaaldelijk gezegd dat ze deze zaak zou volgen, maar blijkbaar dus niet in de rechtbank."

Ook kon Ibhais' advocaat geen gebruik maken van zijn spreekrecht en was hij zelf ook niet bij de zitting. Zijn vrouw zat wel in de rechtszaal, zag Koens. "Die zag ik in huilen uitbarsten, en ze werd uiteindelijk de zaal uitgezet. Verder was er niemand behalve twee andere journalisten. Er was ook geen enkele ambassademedewerker. Dat roept heel veel vragen op."

Hongerstaking

Ibhais' gezondheid holt intussen achteruit, omdat hij nu een maand in hongerstaking is. De Volkskrant schrijft dat hij enkel water met zout drinkt en inmiddels sterk vermagerd is. Ook zou hij met vijfentwintig medegevangenen op de vloer moeten slapen.