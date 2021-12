Bijna overal minder coronabesmettingen, bekijk de cijfers in jouw gemeente

Daling in alle veiligheidsregio's

In alle 25 veiligheidsregio's daalde het aantal coronabesmettingen afgelopen week. In de veiligheidsregio Limburg-Noord werden opnieuw de meeste nieuwe coronagevallen gemeld. Hier werden 970 nieuwe positieve tests per 100.000 inwoners gemeld.

De minste coronagevallen werden de afgelopen week gemeld in regio Groningen. Hier werden 460 nieuwe positieve coronatests per 100.000 inwoners gemeld. De grootste daling was zichtbaar in de regio Limburg-Zuid. Het aantal nieuw gemelde positieve tests daalde hier met 35 procent.