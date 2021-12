Allard Kalff over titanenstrijd Abu Dhabi: 'Alles hangt morgen af van de start'

Of het ontwerp van het circuit in Abu Dhabi daarbij voordelig is voor één van de twee rivalen, is lastig te zeggen, denkt Kalff: "Je zou kunnen zeggen dat Mercedes hier iets in het voordeel is. Maar dat is bij dit circuit niet zwart-wit, er is een enorm grijs gebied. Het heeft er ook mee te maken waar je rijdt, en wie er voor je zit."

"Dit is niet een baan waar je heel makkelijk in kan halen. Maar er was net op hetzelfde circuit wel een vermakelijke Formule 2-race, dus alles is mogelijk. Ik verwacht dat Hamilton en Verstappen dit op het scherpst van de snede gaan uitvechten. Het gaat om de wereldtitel, dus ze zullen allebei tot het gaatje gaan."

Nagelbijten

Tot het laatste moment zal het morgen in Abu Dhabi dus nagelbijten zijn. En wie weet wordt Max Verstappen morgenmiddag tot wereldkampioen gekroond: de eerste Nederlandse wereldkampioen ooit, en degene die Hamilton na vier kampioenschappen op rij van de troon stoot.

Hoe Verstappen het zo ver geschopt heeft in dit Formule 1-seizoen, zie je in deze video: