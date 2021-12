Eerste horde genomen: Verstappen pakt pole position in Abu Dhabi

Verstappen klokte in zijn Red Bull de snelste tijd met 1:22.109, terwijl Hamilton in zijn Mercedes de tweede tijd neerzette. Het verschil was behoorlijk groot, bijna 4 tienden van een seconde.

"Yes!" riep Verstappen over de boordradio. "Dat verwachtte ik niet. Geweldig gedaan, jongens."

De race van morgen gaat uitmaken wie de nieuwe wereldkampioen wordt. Verstappen en Hamilton hebben precies evenveel punten in het klassement.

Spannend

Zo spannend is de Formule 1 zelden geweest: het is 47 jaar geleden dat de Formule 1 in de laatste race wordt beslist met twee coureurs die in punten gelijkstaan.