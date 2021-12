Gruwelijke moord op Julie (23) houdt België opnieuw bezig: 'Ze had nog kunnen leven'

De schok in België is enorm. Een paar dagen na de moord lopen 15.000 mensen in Antwerpen mee in een mars tegen seksueel geweld. Naast de gruwelijke manier waarop Julie om het leven is gekomen, is er nog een schokkend feit: B. was als verdachte in afwachting van het strafproces van een andere zedenzaak, tijdens de moord op Julie.

Lang strafblad

De dakloze Steve B. blijkt een man met een lang strafblad. Na kleinere feiten zoals diefstal, bedreiging en verkeersmisdrijven, pleegt hij in 2004 zijn eerste ernstige strafbare feit. Hij verkracht een 58-jarige vrouw, die hem in huis had uitgenodigd om hem wat eten te geven. B. krijgt vier jaar gevangenisstraf opgelegd en komt in 2008 weer vrij.