Wie wordt Formule 1-kampioen bij crash, gelijkspel of apocalyps?

Dat Formule 1 behoorlijk onvoorspelbaar is, zagen we afgelopen zondag wel. Bij de Grand Prix in Saoedi-Arabië was ronduit chaotisch, met enkele crashes, twee keer een herstart en gesteggel over overtredingen, tijdens en na de race.

Het eindresultaat is bekend: Max Verstappen en zijn grote concurrent Lewis Hamilton staan in het kampioenschap op precies evenveel punten. Alles draait dus om de race in Abu Dhabi, komende zondag. Is er al iets te zeggen over wat daar gaat gebeuren? Dit zijn de vier scenario's:

1: Verstappen eindigt in Abu Dhabi voor Lewis Hamilton

Het simpelste scenario, en het resultaat waar veel Nederlanders op hopen: als Max Verstappen zondag eerder dan Lewis Hamilton over de finish gaat, krijgt hij meer punten, en is hij dus de winnaar van het wereldkampioenschap.

Vorig jaar startte Verstappen in Abu Dhabi van poleposition, en bleef hij de hele race lang aan de leiding. En ook dit seizoen doet Verstappen het enorm goed. Waarom dat is, zie je in deze video: