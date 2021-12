Snap je niks van Formule 1? Lees dit en volg dit weekend de allesbeslissende finale

Wie aan het eind van het jaar de meeste punten heeft, is de wereldkampioen. Soms wordt het kampioenschap al vóór de laatste Grand Prix beslist, als de leider in het klassement zover voorstaat dat hij niet meer ingehaald kan worden. Maar dit jaar staan de twee topcoureurs dus precies gelijk, en komt alles aan op de laatste race van het jaar, komend weekend in Abu Dhabi.

2. Coureurs

Aan elke Grand Prix doen tien teams mee, die elk uit twee coureurs bestaan: twintig coureurs dus in totaal.

De coureur om wie het de meeste Nederlandse kijkers gaat, is natuurlijk Max Verstappen. De Nederlander rijdt sinds 2015 in de Formule 1, en gaat sindsdien als een speer. Hij rijdt voor het team Red Bull Racing.

We hadden het ook al even over Lewis Hamilton, de rivaal van Verstappen. De Britse coureur van team Mercedes was al zeven keer wereldkampioen.