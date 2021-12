Daling coronabesmettingen in 233 gemeenten, bekijk jouw gemeente

Daling in 16 veiligheidsregio;s

In de veiligheidsregio's Limburg-Zuid en Limburg-Noord werden afgelopen week dan ook de meeste nieuwe coronagevallen gemeld. In Limburg-Zuid werden 1297 nieuwe positieve coronatests per 100.000 inwoners gemeld. In Limburg-Noord waren dit er 1128.

In beide regio's is er wel sprake van een daling ten opzichte van vorige week. In totaal daalde het aantal coronabesmettingen in 16 van de 25 veiligheidsregio's. De minste nieuwe coronagevallen werden gemeld in de regio Groningen. Hier werden 556 nieuwe positieve coronatesten per 100.000 inwoners gemeld.