Ondanks coronamiljarden kunnen veel scholen leerachterstanden niet wegwerken

Invalpoule leeg

Extra geld voor onderwijs zou vooral een oplossing moeten zijn, maar het zorgt ook voor problemen. Omdat alle scholen met het geld extra personeel zijn gaan werven, blijken de invalpoules nu op veel plekken leeg te zijn.

Basisschooldirecteur Peter Baars: "We moeten de tekorten nu intern oplossen. Ik ben blij dat ik al wat extra personeel had aangenomen. Ik moet er niet aan denken hoe groot het probleem was geweest zonder dat extra geld."

Maar de inhaalprogramma's, waar het geld eigenlijk voor bedoeld was, staan op veel plekken stil. Dat merkt ook Gerard Smetsers, tot voor kort directeur van basisschool Het Palet in Hapert: "Onder de huidige omstandigheden zijn we al blij dat het niet verder achteruit loopt."