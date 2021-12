Moord op Arthur (6) schokt Engeland, hulpinstanties onder vuur

Arthur overleed uiteindelijk in juni door toedoen van Tustin. De stiefmoeder werd veroordeeld voor moord en kreeg een levenslange gevangenisstraf. Daarvan moet ze zeker 29 jaar vastzitten. De vader van Arthur kreeg een celstraf van 21 jaar opgelegd, voor doodslag. Op het lichaam van de jongen werden 130 verwondingen gevonden. De agent die het onderzoek leidde, noemde het gedrag van het koppel duivels, en de ergste zaak die ze ooit heeft onderzocht.

Waarschuwingen genegeerd

De moordzaak maakt extra veel los omdat de omgeving van Arthur al meerdere keren alarm had geslagen. De oma van Arthur zag hoe de jongen onder de blauwe plekken zat en waarschuwde in april twee jeugdzorgmedewerkers, maar die zagen niet de ernst van de situatie in.

Na een gesprek met Arthur, die ze thuis in de Engelse plaats Solihull opzochten, oordeelden de twee dat de jongen 'erg blij' en 'verzorgd' leek. De vage blauwe plekken waren het gevolg van stoeien met een ander kind, dachten ze.