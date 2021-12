Drie weken niet sporten: wat doet dat met je?

Hoe meer je doet, hoe groter de achteruitgang, zelfs al binnen drie weken. Zo simpel is het eigenlijk, vertelt sportarts Guido Vroemen.

"Sporten is altijd gezond, zowel mentaal als fysiek. Maar als je maar één of twee keer sport per week, dan merk je na drie weken niets doen niet zo veel aan je conditie en kracht. Sport je daarentegen vier of vijf dagen in de week, dan ga je duidelijk terugval merken als je drie weken niet of nauwelijks kunt trainen."

Terugval

Hoe erg die terugval is, ligt ook aan de sport, vertelt Vroemen. "Een hardloper die normaal vier minuten doet over een kilometer op de loopband, zal er na drie weken niets doen wellicht tien seconden langer over doen. Maar dat is het dan wel. Een hardloper kan bovendien ook gewoon naar buiten. Die hoeft niet op een workout in te leveren."