Frankrijk wil zware straffen voor pesten: celstraf en torenhoge boetes

“Je kunt je afvragen of het wetsvoorstel wel nodig is, of dat ze beter het geld en de energie in dat programma kunnen steken.”, zegt Pas. Een van de argumenten van de linkse partijen is ook dat er al een wet is die internetpesten strafbaar maakt. Die is er alleen niet specifiek voor op scholen. “De wetgever heeft dus al voldoende armslag om op te treden.”

Niet het eerste Europese land

Naar alle waarschijnlijkheid stemt de meerderheid van het Franse parlement straks wel voor de wet. Pas verwacht dat deze er dan in februari zal komen. Als de wet erdoor komt, is Frankrijk het eerste land in Europa dat zulke strenge straffen aan pestgedrag toekent. Maar ze zijn niet het eerste Europese land dat pesten strafbaar stelt.