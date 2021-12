Conservatief Amerika hoopt op afschaffing abortus, met dank aan Donald Trump

"Het zou geweldig zijn als het Hof de Roe-wet omverwerpt of daar een begin mee maakt", zegt Carol Tobias, voorzitter van de National Right To Life-beweging. "Want dat is wat er moet gebeuren. We zijn opgetogen, we denken dat dit een geweldige zaak is. De Missisippiwet is een geweldige wet, en we kunnen niet wachten om te zien wat het Hof ermee doet."