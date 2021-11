Doden bij schietpartij in Amerikaanse school, verdachte (15) opgepakt

Een 15-jarige leerling is na de schietpartij gearresteerd. Er is een wapen in beslag genomen, meldt de lokale politie. De schietpartij vond plaats rond 1 uur plaatselijke tijd in de Oxford High School zo'n 55 kilometer ten noorden van Detroit.

Vijf minuten

"De verdachte heeft verschillende keren gevuurd", zegt een lokale politiecommissaris ter plaatse. "Het spijt ons dat er drie dodelijke slachtoffers zijn gevallen, waarschijnlijk studenten."

De verdachte werd snel gepakt. Het gaat om een 15-jarige jongen, die zich niet verzette tijdens zijn arrestatie. Hij zou zo'n 15 tot 20 schoten hebben gelost met een semiautomatisch handvuurwapen. "De hele schietpartij duurde vijf minuten", zegt de agent.

Er wordt vanuit gegaan dat de verdachte alleen handelde. Er is nog niets duidelijk over het motief van de dader.