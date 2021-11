Ultiem Frans eerbetoon: Joséphine Baker geëerd in Panthéon

Baker werd in het Amerikaanse Saint Louis geboren. Als straatarm kind werkte ze als dienstmeisje en als tiener was ze lange tijd dakloos. In 1925 begon ze op te treden in Parijs. Haar 'bananenrokje' was spraakmakend. De zangeres, danseres en actrice groeide uit tot een van de bestbetaalde artiesten van Frankrijk.

Geheim agent

Baker verwierf in 1937 de Franse nationaliteit. In de Tweede Wereldoorlog was ze geheim agent, verzetsstrijder en onderofficier van de Franse luchtmacht. Ze heeft meerdere hoge Franse onderscheidingen gekregen. Baker zette zich in haar geboorteland in voor de rechten van zwarte Amerikanen, ook aan de zijde van de activist en dominee Martin Luther King (1929-1968).