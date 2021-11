Daling coronabesmettingen in 174 gemeenten, bekijk hoe het bij jou zit

Minste besmettingen in Groningen

In totaal waren er afgelopen week 102 gemeenten met meer dan 1.000 positieve testen per 100.000 inwoners. Vorige week was dit nog het geval in 124 gemeenten en twee weken geleden in 23 gemeenten.

In Groningen en Drenthe werden afgelopen week de minste nieuwe coronagevallen gemeld. In de veiligheidsregio Groningen werden 544 nieuwe positieve coronatests per 100.000 inwoners gemeld. In Drenthe waren dit er 627.