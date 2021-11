Aantal positieve coronatests afgelopen week stabiel, meer opnames en doden

Het aantal nieuwe opnames op de intensive care bedraagt deze week 334. Vorige week waren dat er nog 289. Die toename in de instroom niet te zien zien op de verpleegafdeling. Daar stijgt het aantal opnames minder hard: 2086 patiënten deze week, ten opzichte van 1943 vorige week, blijkt uit de cijfers van het LCPS.

Vooral jonge kinderen en ouderen positief

De jongste kinderen en de oudste ouderen, in die twee groepen zijn in de afgelopen week opvallend veel positieve coronatests te zien. Bij jongeren en jonge volwassenen daalt het aantal nieuwe gevallen juist.

Iets meer dan 3600 kinderen van 0 tot en met 4 jaar oud zijn in de afgelopen week positief getest. Dat is 38 procent meer dan in de week ervoor. Bij de cijfers van vorige week was onder 5- tot en met 14-jarigen, dus de schoolgaande kinderen, juist de grootste toename te zien. Nu is de groei daar veel kleiner, bijna 6 procent.